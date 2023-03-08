شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بعد الفوز على الترجى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد برج العرب، عقب الفوز على الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز في لقاء اليوم على بطل تونس، وأشاد بالمجهود المبذول من جميع اللاعبين وأثنى على التزامهم بتنفيذ المطلوب.

وفاز فريق الزمالك على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ورفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في حين توقف رصيد الفريق التونسي عند 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة.

وحقق البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، أول فوز له مع القلعة البيضاء فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. بهذا الفوز كسر فيريرا عقدة مباريات دور المجموعات الذى لم يتذوق طعم الفوز فى المباريات الستة السابقة، ليحقق فوزا كبيرا على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف.