شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 3 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية فوز الزمالك على الترجى بثلاثية مقابل هدف ، وفوز الأهلي على المقاولون 2 / 1، والمحلة يخاطب ميتلاند للحصول على حق رعاية إمام عاشور.

الزمالك يثأر من الترجى بثلاثية وينعش آمال التأهل لربع نهائى دورى الأبطال

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يصل للانتصار رقم 1100 فى بطولة الدوري المصرى عبر تاريخه

وصل النادي الأهلى للانتصار رقم 1100 في بطولة الدوري المصري عبر تاريخه، من بوابة المقاولون العرب في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ليعزز الفريق الأحمر أرقامه القياسية كونه أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات في البطولة.

كولر: سعداء بالفوز على المقاولون قبل مواجهة صن داونز

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على المقاولون العرب، خاصة أنه جاء في توقيت مناسب قبل السفر إلى جنوب إفريقيا ومواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

قندوسى: الفوز على المقاولون دفعة كبيرة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا

أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب، في بطولة الدوري الممتاز، لافتًا إلى أن هناك معنويات مرتفعة بين اللاعبين قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

فيريرا يستبعد الونش وسامسون من مباراة الزمالك والترجى

استبعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك محمود حمدى الونش والبنينى سامسنون أكينولا لاعبا الأبيض من مباراة الفريق أمام الترجى التونسى المقرر لها بعد قليل على استاد برج بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

غزل المحلة يخاطب ميتلاند الدنماركى للحصول على رعاية إمام عاشور

أرسل مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل خطاباً رسمياً لنادى ميتلاند الدنماركى للحصول على نسبة من رعاية أمام عاشور لاعب المحلة الأسبق.

محمد عبد المنعم يحصد جائزة رجل مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى

تُوج محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلى جهوده أمام المقاولون العرب، بالفوز بجائزة رجل المباراة التى حسمها فريقه بهدفين مقابل هدف، وذلك وفقا لاختيار رابطة الأندية المحترفة.

الأهلى "يروّض" ذئاب الجبل بثنائية ويحافظ على قمة الدورى

حصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز

باتشيكو: أسكو كارا "صعب" على أرضه وبيراميدز جاهز للمباراة

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز على أهمية مباراة أسكو كارا التوجولي، موضحا أنها لن تكون سهلة على الإطلاق حيث يلعب المنافس على أرضه ووسط جماهيره وفي أجواء حارة ورطبة معتاد عليها، كما أنها من آخر الفرص بالنسبة لأسكو كارا في التأهل والفوز مهم لهم متوقعا مواجهة غاية في الصعوبة.

رابطة الأندية تحتسب هدف الأهلى الثانى لمدافع المقاولون فاروقا نور الدين

احتسبت رابطة الأندية الهدف الثاني للأهلى في مرمى المقاولن العرب لمدافع الذئاب فاروقا نور الدين بدلا من محمد هاني، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

على معلول يهدد عرش فيلكس وفلافيو في قائمة هدافى الأهلى الأجانب

تمكن على معلول من تسجيل هدف الأهلي الأول في مرمى المقاولون ليسجل هدفه رقم 30 بقميص الأهلى، ويصبح ثالث أكثر الهدافيين التاريخيين للاعبين الأجانب في تاريخ الأهلي بعد الغاني أحمد فيلكس صاحب الـ47 هدفا والأنجولى أمادو فلافيو صاحب الـ35 هدفا.

اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فنى أجنبى للجبلاية

استقر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تعيين مدير فني أجنبي للجبلاية ليقود خطة التطوير ونهضة المنتخبات الوطنية خاصة في الفئات السنية الصغيرة خلال المرحلة المقبلة.

معسكر منتخب مصر الأول ينطلق 20 مارس الجارى

ينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يوم 20 مارس استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 24 و28 من نفس الشهر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.