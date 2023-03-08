شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 7 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 3 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية، منها فوز الأهلي على المقاولون 2 / 1، والمحلة يخاطب ميتلاند للحصول على حق رعاية إمام عاشور.

الزمالك يثأر من الترجى بثلاثية وينعش آمال التأهل لربع نهائى دورى الأبطال

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

غزل المحلة يخاطب ميتلاند الدنماركى للحصول على رعاية إمام عاشور

أرسل مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل خطاباً رسمياً لنادى ميتلاند الدنماركى للحصول على نسبة من رعاية أمام عاشور لاعب المحلة الأسبق.

محمد عبد المنعم يحصد جائزة رجل مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى

تُوج محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلى جهوده أمام المقاولون العرب، بالفوز بجائزة رجل المباراة التى حسمها فريقه بهدفين مقابل هدف، وذلك وفقا لاختيار رابطة الأندية المحترفة.

الأهلى "يروّض" ذئاب الجبل بثنائية ويحافظ على قمة الدورى

حصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز.

باتشيكو: أسكو كارا "صعب" على أرضه وبيراميدز جاهز للمباراة

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز على أهمية مباراة أسكو كارا التوجولي، موضحا أنها لن تكون سهلة على الإطلاق حيث يلعب المنافس على أرضه ووسط جماهيره وفي أجواء حارة ورطبة معتاد عليها، كما أنها من آخر الفرص بالنسبة لأسكو كارا في التأهل والفوز مهم لهم متوقعا مواجهة غاية في الصعوبة.

معسكر منتخب مصر الأول ينطلق 20 مارس الجارى

ينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يوم 20 مارس استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 24 و28 من نفس الشهر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

فيريرا يحقق أول فوز مع الزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا