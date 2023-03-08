شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلى اليوم الثلاثاء 7 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلى اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 3 / 2023 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
الأهلى "يروّض" ذئاب الجبل بثنائية ويحافظ على قمة الدورى
حصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 44 نقطة ويؤمن تصدره لقمة الدوري، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة يبقي بهم في المركز السادس، ونجح الأهلي خلال المباراة في "ترويض" ذئاب الجبل وخطف النقاط الثلاثة رغم قوة الأداء من جانب المقاولون.
برنامج غذائى خاص للاعبى الأهلى خلال رحلتى جنوب أفريقيا والكاميرون
قال الدكتور إيهاب علي، مستشار التغذية لفريق الكرة بالنادي الأهلي إنه حدد البرنامج الغذائي الخاص برحلتي الفريق في جنوب إفريقيا والكاميرون بما يتناسب مع الأجواء في البلدين، كما تم وضع برنامج خاص لبعض اللاعبين الذين يخضعون لتدريبات علاجية واستشفائية للإسراع في تجهيزهم.
انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والمقاولون العرب بإستاد السلام في الدوري الممتاز ، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، حمدي فتحي ، مروان عطية ، علي معلول ، محمد هاني ، بيرسي تاو ، أحمد القندوسي ، طاهر محمد طاهر وشادي حسين.
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ على الزمالك في ملعبه بميت عقبة، بهدفين مقابل هدف، في مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ٢٧ من بطولة الجمهورية.
الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على المقاولون العرب 2 / 1 فى الدورى
انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقامة حالياً بإستاد السلام في الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.