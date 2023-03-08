اخبار النادي الأهلى اليوم الثلاثاء 7 / 3 / 2023

القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلى اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 3 / 2023 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

الأهلى "يروّض" ذئاب الجبل بثنائية ويحافظ على قمة الدورى

حصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 44 نقطة ويؤمن تصدره لقمة الدوري، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة يبقي بهم في المركز السادس، ونجح الأهلي خلال المباراة في "ترويض" ذئاب الجبل وخطف النقاط الثلاثة رغم قوة الأداء من جانب المقاولون.