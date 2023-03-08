فيريرا يحقق أول فوز مع الزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - حقق البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، أول فوز له مع القلعة البيضاء فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز كسر فيريرا عقدة مباريات دور المجموعات الذى لم يتذوق طعم الفوز فى المباريات الستة السابقة، ليحقق فوزا كبيرا على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة

بهذه النتيجة يظل الترجى على رأس المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى شباب بلوزداد فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

أحداث الشوط الأول

مع بداية المباراة ضغط الزمالك وكثف الضغط، حتى الدقيقة 9 من عمر اللقاء، والتى شهدت هدف التقدم للفارس الأبيض عن طريق سيف فاروق جعفر بعد تمريرة سحرية من أحمد زيزو.

وكاد الزمالك أن يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 11 بعد خطأ حارس مرمى الترجي، واستمر الضغط الأبيض وسط تأمين دفاعى من الترجى.

وفى الدقيقة 18 وقع محمد صبحى فى خطأ بعدما سقط قبل أن يقطع الكرة من لاعب الترجي، وكاد أن يستغلها لاعب الفريق التونسى ويمثل بها خطورة على مرمى الزمالك، واحتسبها الحكم فاول لصالح الفريق التونسى، ومرت بسلام بعد تنفيذها.

وفى الدقيقة 25 احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح سيف الدين الجزيرى، على ياسين مرياح، ونفذها أحمد زيزو ليسجل منها الهدف الثانى فى الدقيقة 29.

بعدها استحوذ الترجي نسبيا على الكرة، دون تمثيل أى خطورة على مرمى محمد صبحى، وحاول لاعبو الزمالك استغلال الهجمات المرتدة، وتصدى محمد صبحى فى الدقيقة 43 لكرة قوية وخطيرة وانقذ مرماه من فرصة هدف محقق للترجي.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى كثّف الترجي التونسى الضغط فى محاولات لتقليص الفارق، وسط تأمينات دفاعية من الزمالك للحفاظ على الثنائية، وفى الدقيقة 56 سجل بن عياد هدف تقليص الفارق للفريق التونسى.

وفى الدقيقة 62 خرج سيف فاروق جعفر، ودخل سيد عبد الله نيمار، واستمرت الكرة منحصرة فى منطقة وسط الملعب بين الفريقين، دون خطورة تذكر على مرمى أى من الفريقين، وتلقى محمد صبحى حارس الزمالك البطاقة الصفراء بسبب اضاعة الوقت.

وفى الدقيقة 78 تصدى محمد صبحى وانقذ مرماه من هدف محقق لفريق الترجي التونسى، بعد ضربة رأسية من بن عيادة، وفى الدقيقة 82 دفع فيريرا بالسنغالى إبراهيما نداى بدلاً من مصطفى شلبى.

وأهدر إبراهيما نداى هدف محقق للزمالك فى الدقيقة 85، وفى الدقيقة 91 مرر أحمد زيزو كرة عرضية متقنة، سددها سيف الجزيرى فى الشباك بضربة رأس.