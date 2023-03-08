شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد سفر الأهلي لخوض مباراتى صن داونز والقطن بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للأهلي الثانية من ظهر غد، الأربعاء، موعداً للسفر إلى جنوب أفريقيا والكاميرون لخوض مباراتي صن داونز والقطن بدوري أبطال أفريقيا يومي 11 و17 مارس الجاري في الجولتين الرابعة والخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

فى سياق آخر، حصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 44 نقطة ويؤمن تصدره لقمة الدوري، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة يبقى بها في المركز السادس، ونجح الأهلي خلال المباراة في "ترويض" ذئاب الجبل وخطف النقاط الثلاثة رغم قوة الأداء من جانب المقاولون.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، حمدى فتحى، مروان عطية، على معلول، محمد هانى، بيرسى تاو، أحمد القندوسى، طاهر محمد طاهر وشادى حسين.