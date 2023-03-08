شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على الترجى وخسارة المريخ من بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدلت الأحوال فى ترتيب المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، بعد خوض الجولة الرابعة، والتى شهدت منافسة بين الزمالك والترجي التونسى، والمريخ السودانى ضد شباب بلوزداد الجزائرى.

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

فيما حقق شباب بلوزداد الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب 19 ماى 1956 بعنابة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

1- الترجى التونسى.. 9 نقاط

2- شباب بلوزداد.. 6 نقاط

3- الزمالك.. 4 نقاط

4- المريخ السودانى.. 4 نقاط