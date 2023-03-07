بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند بتاريخ 07-03-2023 في دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند بتاريخ 07-03-2023 في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة تشيلسى وبوروسيا دورتموند.. تعود اليوم مباريات دورى أبطال أوروبا بما تحمله من أثارة ومتعة في عالم كرة القدم حيث ستكون البداية مع تشيلسى الإنجليزى عندما يستضيف روسيا دورتموند الألمانى في إياب دور الستة عشر للبطولة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023.

وتنطلق مباراة تشيلسى وبوروسيا دورتموند فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق الإنجليزي.

مشاهدة مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

ونجح فريق بوروسيا دورتموند، في الفوز بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، على أن تحسم مباراة اليوم الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الكبرى، باعتبار أنه يتم احتساب نتيجة مباراتَي الذهاب والعودة معا.

وجاء تأهل تشيلسي إلى هذا الدور، بعد احتلاله صدارة المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، فيما تأهل فريق بوروسيا دورتموند كوصيف للمجموعة السابعة بواقع 9 نقاط.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: جيمس - سيلفا - بادياشيل - كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو - مادويكي - فيليكس.

خط الهجوم: تشيك - مودريك - هافيرتز.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: جريجور كوبل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون - نيكولاس سولي - نيكو شلوتربيك - رافائيل جيريرو.

خط الوسط: جوليان برانت - جودي بيلينجهام - إيري تشان - ماركو رويس - جيوفاني رينا.

خط الهجوم: كريم أديمي

بث مباشر مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة تشيلسى وبوروسيا دورتموند في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق الإنجليزي، وتذاع المباراة على مجموعة قنوات بى أن سبورت، وبالتحديد عبر قناة BeIN Sports Premium 1 HD.