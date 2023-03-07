أفضل أشواط الأبيض هذا الموسم.. الزمالك يتقدم على الترجي بهدفين في الشوط الأول

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والترجي التونسي، المقامة حاليا على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي المريخ السوداني ثانيًا بـ4 نقاط، بينما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل الزمالك الترتيب بنقطة وحيدة.

تقدم الزمالك سريعا في الدقيقة التاسعة من الشوط الاول عن طريق سيف فاروق جعفر.

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وأضاف أحمد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

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وبدأ الزمالك مواجهة الترجي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وسيف فاروق جعفر وأحمد سيد زيزو ومصطفي شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما بدأ الترجي مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: رائد بوشنيبة- ياسين مرياح- محمد أمين توغاي- حسام دقدوق.

خط الوسط: كوليبالي- غيلان الشعلالي- محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أنيس البدري- حمدو الهوني- محمد علي بن حمودة.