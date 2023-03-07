حزنا على نتائج الفريق.. جماهير الزمالك ترتدي ملابس سوداء قبل مواجهة الترجي

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتدى عدد كبير من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "ملابس سوداء"، قبل انطلاق مباراة الفارس الأبيض أمام فريق الترجي التونسي التي ستقام في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وظهر عدد كبير من جماهير الزمالك في مدرجات استاد برج العرب، بملابس سوداء للتعبير عن حزنها من نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

ويُعاني الزمالك من تدهور النتائج خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري الممتاز، الذي يحتل فيه المركز الخامس، وبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يتذيل فيها ترتيب المجموعة.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، قد أعلن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الترجي التونسي.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيد عبد الله نيمار وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وناصر منسي.

بينما جاء تشكيل الترجي التونسي كالآتي:

بن شريفية - بوشنيبة - مرياح - توغاي - دڨدوڨ - الشعلالي - بن رمضان - كوليبالي - البدري - الهوني - بن حمودة.