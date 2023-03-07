شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يسجل الهدف الثالث للزمالك فى مرمى الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سيف الدين الجزيرى، لاعب الزمالك، الهدف الثالث لفريقه في شباك الترجى بالدقيقة "90+1" من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر،خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وناصر منسي.

ودخل الترجى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: معز بن شريفية،الدفاع: رائد بوشنبية – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – حسام دقدوق،الوسط: غيلان الشعلالي – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان،الهجوم: أنيس البدري – محمد علي بن حمودة – حمدو الهوني.

ويعتلى الترجي التونسى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، ويليه المريخ السوداني وصيفًا بـ4 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، والزمالك فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.