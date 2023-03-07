شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: الأهلى لعب بكامل نجومه وكنا قادرين على التعادل لولا التوفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، أنه راضى عن أداء لاعبيه وكنا نستطيع العودة أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى.

وقال شوقى غريب فى لقاء بعد المباراة مع قناة أون تايم سبورتس: "اتيحت لنا العديد من الفرص ولكن لم نستطيع ترجمتها وكنا نقدر نتعادل بعد التأخر بهدفين، وكنا نستطيع ولكن التوفيق لم يكن معنا".

وأضاف مدرب المقاولون: "دائما نقدم مباريات كبيرة ولو الأهلى يدرك أن المقاولون فريق مش كويس كان لعب بالبدلاء ولكن لعب بالفريق كامل باستثناء محمد شريف وكهربا، والأهلى يمتلك نجوم على أعلى مستوى".

وتابع شوقى غريب: "ننافس منذ بداية الدورى على المراكز من الرابع إلى السادس ونسير بخطى ثابتة نحو هدفنا والإدارة بدعم الفريق بشكل كبير وإن شاء الله نستمر فى الأداء المميز فى المباريات المقبلة".

أتمنى التوفيق للنادى الاهلى وتحقيق الفوز على صن داونز والاستمرار فى البطولة، كما أتمنى فوز الزمالك اليوم على الترجى والاستمرار أيضا فى البطولة.

وحصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 44 نقطة ويؤمن تصدره لقمة الدوري، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة يبقي بهم في المركز السادس، ونجح الأهلي خلال المباراة في "ترويض" ذئاب الجبل وخطف النقاط الثلاثة رغم قوة الأداء من جانب المقاولون.