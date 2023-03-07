شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الترجى يقلص الفارق مع الزمالك ويواصل الضغط (2-1) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والترجي التونسى، التي تجمعهما حاليًا على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قلص الترجى التونسى النتيجة بتسجيل هدف، لتصبح النتيجة 2 / 1.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى كثف الترجي التونسى الضغط فى محاولات لتقليص الفارق، وسط تأمينات دفاعية من الزمالك للحفاظ على الثنائية، وفى الدقيقة 56 سجل بن عياد هدف تقليص الفارق للفريق التونسى.

أحداث الشوط الأول

مع بداية المباراة ضغط الزمالك وكثف الضغط، حتى الدقيقة 9 من عمر اللقاء، والتى شهدت هدف التقدم للفارس الأبيض عن طريق سيف فاروق جعفر بعد تمريرة سحرية من أحمد زيزو.

وكاد الزمالك أن يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 11 بعد خطأ حارس مرمى الترجي، واستمر الضغط الأبيض وسط تأمين دفاعى من الترجى.

وفى الدقيقة 18 وقع محمد صبحى فى خطأ بعدما سقط قبل أن يقطع الكرة من لاعب الترجي، وكاد أن يستغلها لاعب الفريق التونسى ويمثل بها خطورة على مرمى الزمالك، واحتسبها الحكم فاول لصالح الفريق التونسى، ومرت بسلام بعد تنفيذها.

وفى الدقيقة 25 احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح سيف الدين الجزيرى، على ياسين مرياح، ونفذها أحمد زيزو ليسجل منها الهدف الثانى فى الدقيقة 29.

بعدها استحوذ الترجي نسبيا على الكرة، دون تمثيل أى خطورة على مرمى محمد صبحى، وحاول لاعبو الزمالك استغلال الهجمات المرتدة، وتصدى محمد صبحى فى الدقيقة 43 لكرة قوية وخطيرة وانقذ مرماه من فرصة هدف محقق للترجي.

تشكيل الفريقين

ويضم تشكيل الزمالك كل من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.،خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

وجاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي: حراسة المرمى: معز بن شريفية، خط الدفاع: رائد بوشنبية – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – حسام دقدوق، خط الوسط: غيلان الشعلالي – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان، خط الهجوم: أنيس البدري – محمد علي بن حمودة – حمدو الهوني.

ترتيب المجموعة

ويعتلى الترجي التونسى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، ويليه المريخ السوداني وصيفًا بـ4 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، والزمالك فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.