شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش قائمة الأهلى النهائية فى رحلة جنوب أفريقيا والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال الساعات الحالية الأسماء النهائية لقائمة الفريق التي ستُسافر غداً ، الأربعاء، إلى جنوب أفريقيا والكاميرون لخوض مباراتي صن داونز والقطن بدوري أبطال أفريقيا يومي 11 و17 مارس الجاري في الجولتين الرابعة والخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل ، حصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 44 نقطة ويؤمن تصدره لقمة الدوري، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة يبقي بهم في المركز السادس، ونجح الأهلي خلال المباراة في "ترويض" ذئاب الجبل وخطف النقاط الثلاثة رغم قوة الأداء من جانب المقاولون.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشنأوى ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، حمدى فتحى ، مروان عطية ، على معلول ، محمد هانى ، بيرسى تأو ، أحمد القندوسى ، طاهر محمد طاهر وشادى حسين.