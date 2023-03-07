شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الزمالك والترجى التونسى، على استاد برج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وناصر منسي.

ويعتلى الترجي التونسى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، ويليه المريخ السوداني وصيفًا بـ4 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، والزمالك فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.