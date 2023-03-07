شكرا لقرائتكم خبر عن Dino Activationsتضع لمساتها الأخيرة في تجهيز الصالة المغطاة بإستاد القاهرة لعرض «أوفو» أضخم عروض «سيرك دو سوليه» لأول مرة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع شركةDino Activations - الرائدة في تنظيم العروض والفعاليات الترفيهية، لمساتها الأخيرة في تجهيز الصالة المغطاة لتقديم عروض «أوفو» - أضخم عروض سيرك دو سوليه- في مصر، والذي يُقام في الفترة من 8 إلى 18 مارس الجاري.

ستشهد الصالة المغطاة غداً الأربعاء أول عروض «أوفو» المقدمة من سيرك دو سوليه والذي يشارك فيه أكثر من 100 عضو بفريق العمل من 25 دولة مختلفة حول العالم، سيأخذ عرض "أوفو" الجمهور في رحلة مدهشة لاستكشاف جمال التنوّع البيولوجي بكل ألوانه وحيويته، من خلال استعراض الألعاب البهلوانية الذي يسلط الضوء على الشخصيات والأشكال الفريدة على أنغام الموسيقى. ومن المقرر أن يتم تقديم 16 عرضًا من "أوفو" بواقع عرضين يوميًا على مدار فترة استضافة العرض. وتتاح التذاكر حصريًا من خلال منصة "تذكرتي"، بعدة فئات بأسعار تبدأ من 800 – 4500 جنيه.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام شركة Dino Activations لجلب أحدث العروض الترفيهية العالمية الأشهر في العالم، والتي يتطلع الجمهور في مصر إلى مشاهدة عروضها الحية، بما تحمله من متعة وإبهار، وبما يتناسب مع مكانة مصر في مجال صناعة الترفيه، ويساهم في تنمية هذا القطاع الهام، بما يتوافق مع خطة وتوجه الدولة في هذا الشأن.

ويعتبر "سيرك دو سوليه"، أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم، إذ يشتهر بعروضه المبهرة من حيث الأزياء والموسيقى والشخصيات الجذابة، ومن أشهر العروض التي يقدمها هو عرض" أوفو"، الذي يشارك فيه عارضين من دول مختلفة حول العالم، يتمتعون بخبرة ومهارة في أداء عروض السيرك، ويتقمصون شخصيات من الطبيعة، بصحبة موسيقى رائعة لتقديم تجربة فنية ممتعة.

ومن الجدير ذكره أن Dino Activations قد تأسست في عام 2010، وهي وكالة تنشيط للعلامات التُجارية، وقد جلبت تجارب فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم إلى قلب مصر لأكثر من عقد من الزمان، وواصلت شركة Dino Activations في تقديم خبرات قيمة وفريدة لأول مرة إلى السوق المصري، ومن المنتظر أن تعمل الوكالة مع مجموعات موهوبة ذات شهرة عالمية في عام 2023 مثل مجموعة سيرك دو سوليه الترفيهية وعالم مارفيل السينمائي التي تضمن للأسرة المصرية أوقات لا تنسى من الترفيه.

وسيرك دو سوليه أحد أشهر شركات الترفيه حول العالم، يقع مقرها في مدينة مونتريال بكندا، تأسس في مدينة كوبيك سيتي في كندا، وبدأ بعدد قليل من الموظفين، حتى زاد عدد الموظفين به وأصبح له فقرات في أكثر من أربعبن دولة ويقدم العديد من الفقرات المختلفة، وتتعامل الشركة مع فنانين من 64 دولة من جميع أنحاء العالم، وتهدف الشركة إلى إحداث تأثير إيجابي على الجمهور من خلال الإبداع والفن. على مر السنين، وتجاوز عدد حضور العروض أكثر من 200 مليون شخص في أكثر من 60 دولة حول العالم.















