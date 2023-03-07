شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد إيهاب سمير أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعيد غزل المحلة جهود إيهاب سمير لاعب الفريق في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء الإيقاف.

وكان إيهاب سمير قد تعرض للطرد في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز و التي تعرض للإيقاف على أثرها لمدة 3 مباريات .

وقام مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالتظلم على قرار الإيقاف ليتم تخفيض العقوبة من ثلاث مباريات الى مباراتين فقط.