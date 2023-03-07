شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: حققنا المطلوب قبل السفر لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى أهمية الفوز الذي حققه الفريق اليوم على حساب المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح قمصان أن الفريق حقق المطلوب أمام المقاولون العرب وحصد الثلاث نقاط، ليستمر على قمة ترتيب جدول الدوري، والاستعداد لبطولة إفريقيا التي تقام الشهر الجاري.

وأكد ثقة الجهاز الفني في اللاعبين وتركيزهم للفوز في لقاء اليوم، وأن المدير الفني يتعامل مع كل مباراة بتركيز كامل.

واستكمل قمصان: تركيزنا من اليوم ينصب على لقاء صن داونز المقبل والذي نتوقع قوته، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأكد ثقته في لاعبي الأهلي لتقديم نتيجة جيدة أمام صن داونز، من أجل مواصلة المشوار الإفريقي هذا الموسم.

وأضاف أن الفريق يغادر القاهرة غدًا الأربعاء استعدادًا لخوض مباراته أمام صن داونز، مؤكدًا أن الفريق لديه طموح كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم خطوة نحو اللقب الإفريقي