شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس: مواجهة أسكو كارا التوجولى ستكون غاية فى الصعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع دودو الجباس مهاجم فريق نادي بيراميدز، مباراة غاية في القوة والصعوبة أمام أسكو كارا التوجولي، في ظل لعب اللقاء خارج الأرض ووسط ظروف المنافس الذي لا بديل أمامه سوى الانتصار لتأمين فرصه في التأهل للدور المقبل من البطولة القارية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا التوجولي في السادسة من مساء الأربعاء، بملعب استاد كيجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

أوضح دودو الجباس خلال المؤتمر الصحفي، أن المنافس فريق ممتاز والمواجهة أمامه في القاهرة كشفت مدى قوته وامتلاكه لعناصر متميزة في مختلف المراكز، وبالطبع اللعب أمامه في توجو وسط أرضه وجماهيره يجعل الأمور أصعب بكثير.

أشار إلى أن نادي بيراميدز يمتلك العديد من العناصر الممتازة أصحاب الخبرات الكبيرة في قارة أفريقيا ما يجعل الأمور أفضل بكثير، والفريق منذ موسمه الأفريقي الأول وهو لديه هدف واحد وهو التتويج باللقب وكان قريبا من ذلك في الموسم الأول، وما يزال هو الهدف الأساسي للفوز بالبطولات هذا الموسم.

أوضح أن رمضان صبحي لاعب مهم للغاية بالنسبة لفريق بيراميدز ولكنه يغيب عن البعثة بسبب الإصابة، وهو لديه ثقة كبيرة في زملائه لتعويض غياب أي من العناصر وقدرتهم على العودة بنقاط المباراة كاملة.