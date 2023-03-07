شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمدد تعاقد مؤمن خيري 4 مواسم مع فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد مؤمن طارق خيري، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي لمدة 4 مواسم قادمة.

وأوضح أن تجديد عقد مؤمن يأتي كخطوة مهمة في سبيل الحفاظ على المواهب الواعدة بالفريق، خاصة بعدما أثبت نفسه بشكل مميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن استقرار الفريق ومنافسته على البطولات يستوجب الحفاظ على تواجد العناصر المميزة، وإن هذا الأمر يتماشى مع تأمين مستقبل الفريق من اللاعبين الشباب.

وأشاد العوضي بموقف مؤمن خيري الذي وقع على عقود التجديد للنادي على بياض، دون ان يكون له أي شروط.