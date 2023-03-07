شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل للانتصار رقم 1100 فى بطولة الدوري المصرى عبر تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النادي الأهلى للانتصار رقم 1100 في بطولة الدوري المصري عبر تاريخه، من بوابة المقاولون العرب في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ليعزز الفريق الأحمر أرقامه القياسية كونه أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات في البطولة.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، حمدي فتحي ، مروان عطية ، علي معلول ، محمد هاني ، بيرسي تاو ، أحمد القندوسي ، طاهر محمد طاهر وشادي حسين.

بينما ضم تشكيل المقاولن العرب كلا من: "محمود ابوالسعود ، أحمد شيمي ،محمد مجلي ، عبد الرحمن جنبة ، أحمد علاء ، فاروق نور الدين ، جوزيف أوشايا ، لويس إدور ، جون أوكلي، عمر فايد ، أحمد عاطف أوكا.

وأدار مواجهة الأهلي والمقاولون الحكم محمد الحنفي، ويعاونه "أحمد صلاح وأحمد رشدي، وأحمد حمدي حكما رابعا، محمد الصباحي حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو".

80 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، فاز الأهلى فى 57 مباراة مقابل 7 للمقاولون، وحضر التعادل بينهما فى 16 مباراة.