عماد متعب: الأهلى حقق فوزا اقتصاديا.. وشادى حسين محتاج يشتغل على نفسه

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القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أن الأهلى حقق فوزا اقتصاديا وبذل مجهود على حجم المباراة، والتى انتهت بالفوز على المقاولون فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى.

وقال عماد متعب فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورت: "الأهلى حقق فوزا اقتصاديا لأن الاهلى تعامل مع المباراة بشكل مميز ولعب على قد المباراة وما تحتاجه، الأهلى سجل هدفا فى أول 3 دقائق ورجع لوسط الملعب، ولما أراد يسجل نجح فى التسجيل الهدف الثانى بعدما سرع الرتم وأنهى المباراة ولما دخل مرماه الهدف قفل خطوطه وخد المباراة لصالحه ونجح فى اراحة بعض اللاعبين".

أضاف عماد متعب: "الأهلى دخل المباراة حاطط هدف أمامه هو الفوز بالمباراة وعدم الإرهاق ، وتغييرات كولر عليها استقهام، ديانج مكان مروان عطية غريبة لو اشتكى يبقى تمام، لكن لو بيريحه كان الأولى أن يريح حمدى فتحى لأن مروان ملعبش كتير، ثانية نزول رأفت خليل على حساب شادى حسين غريبة جدا، أينعم شادى معملش حاجة بس كان المفروض يسيبه أطول فترة ممكنة وكان ممكن يسحب بيرسى تاو".

وتابع هداف الأهلى السابق: "شادى حسين محتاج يشتغل على نفسه والمدرب يساعده، بس هو يساعد نفسه أولا، بس الظروف اللى فيها الأهلى هيكون صعب فيه الكلام ده، ولكن شادى حسين لازم يلعب على الجون كتير وفاروقا نور الدين كان متقدم كتير فكان لازم يستغل المساحات وراه".

وحصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 44 نقطة ويؤمن تصدره لقمة الدوري، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة يبقي بهم في المركز السادس، ونجح الأهلي خلال المباراة في "ترويض" ذئاب الجبل وخطف النقاط الثلاثة رغم قوة الأداء من جانب المقاولون.