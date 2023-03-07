شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: المقاولون العرب كان جريئا على الأهلى والحبيب لاعب مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمر نجم الاتحاد السكندرى السابق، أن المقاولون العرب قدم مباراة مميزة أمام الأهلى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى.

وقال محمد عمر فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورت: "المقاولون العرب كان عنده جرأة فى المباراة وكان عارف ظروف الأهلى والخوف من الإرهاق لذلك كان يجازف فى الضغط المبكر فى محاولة لخطف نقاط المباراة، ولكن الهدف المبكر للأهلى أحبطه بعض الشيء".

واضاف محمد عمر: "الدفع بالحبيب أحمد حسن لأخذ الثقة خاصة أن المقاولون العرب كان مستحوذ على المباراة ونزوله فى مثل هذه المباريات سيمنحه الثقة للدفع به فى المباريات المقبلة".

وتابع نجم الاتحاد السابق: "فى مصر أنك تكون ابن نجم كبير دا بيخليك تتظلم ولكن الحبيب لاعب متميز انا شفته شخصيا ولديه شخصية وسيظهر موهبته فى المباريات المقبلة".

وحصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 44 نقطة ويؤمن تصدره لقمة الدوري، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة يبقي بهم في المركز السادس، ونجح الأهلي خلال المباراة في "ترويض" ذئاب الجبل وخطف النقاط الثلاثة رغم قوة الأداء من جانب المقاولون.