شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من فيراتي قبل مواجهة بايرن ميونيخ.. ورسالة مثيرة لـ مبابي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان، بالتعليق على استعداد الفريق لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث فيراتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: الأمر لم ينته بعد، لدينا كل شيء لنعود في ملعب أليانز أرينا، أرى الثقة في وجوه زملائي وكل من في النادي.

وتابع: كنا نعلم أنه يمكننا تقديم المزيد في مباراة الذهاب، لكن في الإياب علينا اثبات ذلك، وأننا قادرون على التأهل إلى الدور ربع النهائي،رغم صعوبة المهمة أمام فريق كبير مثل بايرن ميونخ.

وأشار: نحن محظوظون بأننا نمتلك كيليان مبابي، نحتاج له ولكل الأسماء في الفريق، اللاعبون الذين يمكنهم صنع الفارق في الخط الأمامي، وأكرر لكم أننا نثق في أنفسنا.

وأكد: مباراة الغد بمثابة نهائي مثل الذي جمعنا بهم قبل سنتين، ثقتنا الآن مختلفة، الأمر تغيّر في باريس سان جيرمان عن قبل 7 أو 8 سنوات بشكل عام، أنا كذلك أشعر بأنني جيد بعد التعافي من الإصابة والعديد من الإيقافات.