الهلال يترنح بعد وصافة العالم

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وعلاوة على عامل الإرهاق تعرض الفريق في بداية الموسم لبعض الأخطاء الفنية التي ارتكبها المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز والتي فقد فيها الفريق توازنه الفني بعد أن حرم من التسجيل لفترتين هذا الموسم على خلفية «قضية تسجيل محمد كنو»، إضافة إلى غول الإصابات الذي ضرب الهلال بمقتل والتي كان أبرزها غياب القائد سلمان الفرج الذي وصلت إلى 100 يوم، وكان الغياب الذي امتد من مونديال قطر، ثم تبعته إصابة المالي موسى ماريجا بعد انتهاء مشاركته في مونديال الأندية التي تحامل فيها البيروفي أندريه كارليو على إصابته للحفاظ على توازن الفريق الفني في أهم وأكبر مشاركات الهلال في تاريخه.
وما بين إقالة رامون دياز السابقة ووضعه الحالي سوى نقطة واحدة ففي موسم 2017ـ2018، أقيل بعد أن فقد الفريق 17 نقطة وقد كان قريبا منها قبل مشاركة الفريق العالمية إلا أنه نهض بعد اكتمال صفوفه قبل أن يعاود الفريق تراجعه بعد مشاركته في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا. في حين كانت إقالته السابقة بعد الأدوار التمهدية في دوري أبطال آسيا. ولدى الفريق مواجهات صعبة وعسيرة الجمعة المقبلة أمام التعاون في بريدة، ثم تأتي الجولتان المؤجلتان أمام الخليج والفيحاء في شهر رمضان المقبل.
انتصارات الفتح أمام الزعيم:
- أنهى مدربه الأسبق اليوناني جيورجوس دونيس، عقدته أمام الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، بالفوز في المباراة المؤجلة من الجولة 18.
- للمرة الأولى في تاريخ الفتح يفوز مرتين متتاليتين على الهلال في موسمين متتاليين على أرضه بالرياض، حيث كسب لقاء الذهاب الموسم الماضي (3/2) على ملعب الملز بالرياض.
- سجل الفتح في مواجهة الاثنين الفوز الرابع التاريخي مقابل21 فوزا هلاليا و3 تعادلات.
- تعرض دونيس لخسارتين أمام الهلال، الأولى (3-0) على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في إياب الدوري الموسم الماضي، والثانية بذهاب الموسم الجاري (1/0) على الملعب نفسه.
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