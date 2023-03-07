الهلال يترنح بعد وصافة العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يعد أمام فريق الهلال بعد أن فقد 18 نقطة من أصل 17 مواجهة إلا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمنافسة على الصعيد المحلي، حيث أصبح الحفاظ على لقب بطولة دوري روشن السعودي للمرة الرابعة في غاية الصعوبة بعد أن تعثر في مواجهته الأخيرة أمام فريق الفتح بهدف لهدفين والتي جلبتها عوامل الإرهاق جراء المباريات المتتالية والتي لم تتوقف كخاصية انفرادية للاعبي الزعيم كأكثر فريق سعودي ركض لاعبوه هذا الموسم بشكل استثنائي، بدءا بمشاركته الآسيوية في دوري الأبطال ومن ثم المشاركة المونديالية للاعبيه في مونديال قطر 2022 والتاريخية في مونديال الأندية بالمغرب والتي جلب فيها الميدالية الفضية لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية.

وعلاوة على عامل الإرهاق تعرض الفريق في بداية الموسم لبعض الأخطاء الفنية التي ارتكبها المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز والتي فقد فيها الفريق توازنه الفني بعد أن حرم من التسجيل لفترتين هذا الموسم على خلفية «قضية تسجيل محمد كنو»، إضافة إلى غول الإصابات الذي ضرب الهلال بمقتل والتي كان أبرزها غياب القائد سلمان الفرج الذي وصلت إلى 100 يوم، وكان الغياب الذي امتد من مونديال قطر، ثم تبعته إصابة المالي موسى ماريجا بعد انتهاء مشاركته في مونديال الأندية التي تحامل فيها البيروفي أندريه كارليو على إصابته للحفاظ على توازن الفريق الفني في أهم وأكبر مشاركات الهلال في تاريخه.

وما بين إقالة رامون دياز السابقة ووضعه الحالي سوى نقطة واحدة ففي موسم 2017ـ2018، أقيل بعد أن فقد الفريق 17 نقطة وقد كان قريبا منها قبل مشاركة الفريق العالمية إلا أنه نهض بعد اكتمال صفوفه قبل أن يعاود الفريق تراجعه بعد مشاركته في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا. في حين كانت إقالته السابقة بعد الأدوار التمهدية في دوري أبطال آسيا. ولدى الفريق مواجهات صعبة وعسيرة الجمعة المقبلة أمام التعاون في بريدة، ثم تأتي الجولتان المؤجلتان أمام الخليج والفيحاء في شهر رمضان المقبل.

انتصارات الفتح أمام الزعيم:

