نونو سانتو يعيد العبود ويترقب حجازي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد مدافع الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد مهند الشنقيطي إلى جدة قادما من فنلندا بعد أن أجرى عملية جراحية لإصابته في العضلة الضامة في مواجهة الاتحاد أمام الاتفاق منتصف فبراير الماضي ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وسيتواجد اللاعب في جدة لعدة أيام حتى يتمكن من أخذ الوقت الكافي للراحة بعد العملية ثم تحديد الوجهة الخارجية لبدء البرنامج العلاجي والتأهيلي ثم الانتقال إلى البرنامج اللياقي والتدريبات بالكرة حتى يتم تجهيزه للانضمام إلى التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

وسيكون غياب الشنقيطي لفترة أكثر من شهر ونصف الشهر مما سيجعل المدير الفني للفريق نونو سانتو تحت الضغط، حيث إن اللاعب الذي يشغل خانة الظهير الأيمن مدالله العليان وحيدا مما يستلزم تجهيز لاعب آخر ليشغل هذه الخانة كلاعب احتياطي في حال غياب العليان خلال اللقاءات المقبلة.

ميدانيا بدأ الفريق استعداداته اللياقية والفنية أمس لمواجهة فريق النصر التي ستقام الخميس المقبل ضمن الجولة العشرين من منافسات دوري روشن للمحترفين ويحاول الجهاز الطبي جاهدا تجهيز المدافع المصري أحمد حجازي لهذا اللقاء، حيث يعاني حجازي من إصابة في عضلة الفخذ تعرض لها في اللقاء الماضي أمام فريق الخليج وخضع للراحة عقب اللقاء لمدة يومين، كما يتابع الجهاز الفني حالة اللاعب للتأكد من سلامته وإمكانية ضمه لقائمة الــ18 التي ستواجه فريق نادي النصر.

كما عاد اللاعب زكريا هوساوي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، إلى جانب اللاعب عبدالرحمن العبود الذي كان يطبق تدريبات انفرادية بسبب عقوبة من المدير الفني للفريق نونو سانتو، حيث سمح له بالعودة للمشاركة مع الفريق.