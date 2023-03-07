صدام بين بايرن ميونخ وسان جيرمان بالأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتجدد الصراع بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي عندما يلتقي الفريقان اليوم في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما يلتقي توتنهام الإنجليزي ميلان الإيطالي في مواجهة أخرى ضمن جولة الإياب.

وتقام مباراة بايرن وسان جيرمان على ملعب «أليانز أرينا» في ميونخ، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس انتهت بفوز بايرن ميونخ 1 / صفر.

ولا شك في أن مباراة الغد تحمل الكثير من الإثارة في ظل طموح كل من الفريقين والطبيعة الثأرية للمواجهة. فقد شهدت المنافسات الأوروبية العديد من المواجهات بين الفريقين، آخرها في دور الثمانية لدوري الأبطال في 2021 وكذلك في نهائي البطولة نفسها علام 2020. ويسعى كل من الفريقين خلال مباراة اليوم إلى الثأر من الآخر وحسم التأهل إلى دور الثمانية على حسابه.