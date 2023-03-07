رونالدو يتربع على قائمة أكثر الشخصيات الرياضية إقبالا على الأعمال الخيرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تربع اللاعب البرتغالي ونجم نادي النصر كريستيانو رونالدو على قائمة أكثر الشخصيات الرياضية إقبالا على الأعمال الخيرية، وذلك بالنظر إلى حجم الأموال التي يتبرع بها رونالدو لفائدة المؤسسات الخيرية، وأعمال الإحسان، بعد أن أسهم في دعم ضحايا زلزال تركيا وسوريا ومدهم بالمؤن والغذاء والكساء، ويضاف هذا العمل للجهود السعودية الكبيرة التي قام بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي لبى النداء وكان أول المراكز الإغاثية التي دخلت الشمال السوري. وكشفت إحصائيات المنظمة الأمريكية المتخصصة في الأعمال الخيرية، والتي أعدت تقريرا رصدت فيه حجم الأموال التي يصرفها نجوم الرياضة في العالم «DoSomething» أن رونالدو جاء على رأس قائمة الرياضيين الأكثر إقبالا على التبرع لفائدة الأعمال الخيرية في العالم.

وتعدد مواقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الإنسانية في فترة تفشي فايروس كورونا المستجد حيث حول العديد من الفنادق في بلاده لمستشفيات للعلاج، كما وتجلت في 6 مواقف إنسانية وإغاثية أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية.

التبرع لقطاع غزة

في عام 2011، حصل رونالدو على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، بعدما تصدر ترتيب هدافي دوريات أوروبا جميعها، بعد تسجيله 40 هدفا في موسم 2010-2011 مع ريال مدريد في الدوري الإسباني. وبدلا من الاحتفاظ بالجائزة اختار رونالدو بيعها للأعمال الخيرية، في مزاد علني. الجائزة تم بيعها مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني، وقد تم تخصيص تلك الأموال لبناء عدد من المدارس في قطاع غزة الفلسطيني.

التبرع لأطفال الأمراض الخطيرة

قرر رونالدو تكرار ما فعله عام 2011، وذلك في 2017، بعدما قرر بيع جائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها من مجلة «فرانس فوتبول» في مزاد خيري بالعاصمة البريطانية «لندن». وحصل رونالدو على مبلغ 530 ألف جنيه إسترليني من جراء بيع جائزته، وقرر التبرع بها لإحدى المؤسسات الخيرية المعنية بعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة.

للصليب الأحمر

حصل رونالدو في عام 2013 على جائزة مالية قدرها 89 ألف جنيه إسترليني، نتيجة اختياره ضمن التشكيلة المثالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وبدلا من أخذ الأموال لنفسه، قرر رونالدو التبرع بهذه الأموال إلى الصليب الأحمر.

الاستجابة لعلاج طفل مريض

عام 2014، طلبت والدة طفل يبلغ من العمر 10 أشهر، ويدعى إريك أورتيز كروز، من رونالدو التبرع للصبي، بقميصه الخاص الذي يلعب به لصالح ريال مدريد. الصبي كان يعاني من مرض نادر، وهو في عام 2014، خلل التنسج القشري، ويسبب له التعرض لنوبات خطرة تبلغ 30 نوبة في اليوم الواحد. وبعد سماع القصة الكاملة قرر رونالدو دفع 55 ألف جنيه إسترليني، وهي قيمة تكاليف جراحة أولية خضع لها الصبي، كما تعهد بتغطية تكاليف أي عمليات أخرى أو علاج يحتاجه كروز، فضلا عن مساعدته على جمع أموال إضافية تسهم في علاج الصبي.

التبرع لضحايا زلزال نيبال

تبرع بمبلغ مالي ناهز الـ5 ملايين يورو كدعم لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال، وأودى بحياة ما يزيد عن 2000 شخص، كما قاد حملة للتضامن مع منكوبي نيبال لجمع التبرعات وتسليمها لمؤسسة «Save The Children» الخيرية التي يرأسها، والتي تعنى بإنقاذ الأطفال.

تجاهل الأوشام للتبرع بالدم

يعد رونالدو من اللاعبين المشاهير القلائل في أوروبا الذي لا يرسم أوشاما على جسده، لأغراض إنسانية، حيث إن ذلك يسهل من عمليات تبرعه بالدم كلما أراد، كون التبرع بها فور رسم الأوشام قد يؤدي إلى حدوث أمراض. وقام رونالدو في عدة مناسبات بالتبرع بالدم، وقد شارك في العديد من الحملات لتشجيع الآخرين على القيام بالشيء نفسه.

و قال رونالدو في تصريحات سابقة له، عام 2015 «يمكن لكل متبرع بالدم أن يفيد نحو 3 أشخاص في حالات الطوارئ وللعلاجات الطبية طويلة الأجل، ولهذا السبب أنا متحمس لهذا الأمر».

أبرز الرياضيين الداعمين للحالات الإنسانية والكوارث:

آدا هيغربيرغ، وهي أول امرأة تحصل على جائزة الكرة الذهبية، إضافة إلى خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، والفائز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا عام 2010.

السنغالي ساديو ماني ناضل من أجل دعم الفقراء والأطفال المحرومين، ويسهم بمشاريع اجتماعية وصحية، ويدعم جهود حماية البيئة والمناخ.

النجم البرازيلي السابق سقراط الذي توفي في 2011، وكان طوال حياته رمزا للإبداع في كرة القدم ونموذجا للأعمال الإنسانية ومحاربة الأنظمة الدكتاتورية في بلده البرازيل.

مهاجم مانشستر يونايتد ركوس راشفورد ضغط على حكومة بلاده لتمديد برنامج الوجبات المدرسية المجانية لمدة ستة أسابيع أخرى.

النجم الأمريكي الشهير جون سينا في قائمة أكثر الرياضيين تبرعا.

بطلة العالم في رياضة التنس اللاعبة الأمريكية سيرينا وليامس.

نجم المنتخب البرازيلي ولاعب نادي باريس سان جيرمان نيمار.