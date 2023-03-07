شكرا لقرائتكم خبر نيوم تستعد للجولة الأولى من سباقات إكستريم إي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت نيوم استعداداتها لاحتضان سباق جائزة «ديزرت إكس»، الجولة الافتتاحية للموسم الثالث من سلسلة «إكستريم إي»، التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي خلال يومي 11 و12 مارس الحالي، وبمشاركة نخبة من أبرز السائقين العالميين المتوجين بأهم الألقاب في رياضات السيارات المختلفة.

وسيخوض السائقون المنافسة عبر المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة في مدينة نيوم، إذ يعد السباق الأول من بين 5 سباقات ستقام حول العالم عبر بيئات تأثرت بالمناخ والتغيرات البيئية، حيث تسلط السلسلة العالمية الضوء على تأثير تغيرات المناخ وزيادة الوعي حوله، كما تسهم في الترويج للتوجه أكثر نحو استخدام السيارات الكهربائية للتخفيف من انبعاثات الكربون من أجل مستقبل أفضل، وبما يواكب جهود المملكة لتحقيق الريادة العالمية في مجال الاستثمار في التقنيات المستدامة وتسخيرها لحماية مواردها الطبيعية الفريدة.

وتستعد الفرق والسائقون لمواجهة اختبار حقيقي مع انطلاق الموسم، وذلك على متن سيارة «أوديسي 21» الكهربائية، التي سيقودها سائق وسائقة في كل فريق على مدار يومي المنافسات.