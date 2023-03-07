زيزو والجزيري في الهجوم.. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الترجي التونسي، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيبدأ الزمالك مواجهة الترجي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وناصر منسي.

يشار إلى أن الترجي التونسي يعتلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ويليه المريخ السوداني وصيفًا بـ4 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، والزمالك فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.