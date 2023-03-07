الأهلي يقتنص فوزا صعبا من أنياب ذئاب الجبل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز.

سجل علي معلول هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة الثانية، من ضربة جزاء.

وأحرز فاروقا نور الدين لاعب المقاولون، الهدف الثاني للأهلي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 22، فيما سجل جون أوكلى هدف المقاولون الوحيد في الدقيقة 43.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 44 نقطة ويؤمن تصدره لقمة الدوري، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة يبقي بهم في المركز السادس.

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