شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يتوقع تشكيل الأهلى الأمثل لمواجهة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الحلواني، نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، من خلال برنامج "استوديو الرياضة" على تليفزيون ”الخليج 365” والذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر، عن تشكيل النادي الاهلي الامثل المتوقع لمواجهة صن داونز المقبلة في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا المقرر اقامتها السبت المقبل بجنوب افريقيا.

وتوقع الحلوانى أن يخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمي محمدج الشناوي محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول للدفاع مروان عطية واليو ديانج وحمدي فتحي للوسط بيرسي تاو واحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر للهجوم.

واكد الجلواني ان فوز الاهلي علي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة ال17 من الدوري الممتاز هام جدا خاصة بعد التعادل الاخير مع الداخلية وحسارة نقطتين والخروج بدون اصابات لدي اللاعبين امام ذئاب الجبل هو الاهم عند كولر المدير الفني خاصة مع ضيق الفارق الزمني قيبل72 ساعة من المواجهة الحاسمة للنادي الاهلي.