شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء محتسبة الأبرز فى تميز "الحنفى" بمواجهة الأهلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى والمقاولون المسابقة: الجولة 17 المؤجلة من بطولة الدورى المسابقة: الجولة 17 المؤجلة من بطولة الدورى النتيجة: هدفان مقابل هدف لصالح الأهلى النتيجة: هدفان مقابل هدف لصالح الأهلى حكم الساحة: محمد الحنفي حكم الساحة: محمد الحنفي مساعد أول: أحمد صلاح مساعد أول: أحمد صلاح مساعد ثان: أحمد رشدى مساعد ثان: أحمد رشدى حكم رابع: أحمد حمدى حكم رابع: أحمد حمدى حكام ال VAR: الصباحى ومحمد عزازى حكام ال VAR: الصباحى ومحمد عزازى

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نجح الحكم محمد الحنفي فى إدارتها بشكل جيد مع طاقم التحكيم وال VAR وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة الأولى يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلي طاهر محمد نتيجة الإعاقة الواضحة من مدافع المقاولون وال VAR يؤكد على صحة القرار

الحالة الثانية: فى الدقيقة 56 سقوط لاعب المقاولون داخل منطقة الجزاء فى كرة ثابتة من ركلة ركنية، الحكم يشير باستمرار اللعب ولا توجد مخالفة على لاعب الأهلي طاهر محمد وذلك للتنافس العادل بين لاعب الأهلي والمقاولون وال VAR يؤكد على صحة قرار الحكم نتيجة أن هناك دفع من البداية للاعب الأهلى طاهر محمد والذى سقط بعد ذلك على لاعب المقاولون

العقوبات الانضباطية: انذر الحكم كلا من حمدى فتحى ومحمد أشرف ورأفت خليل للعب بتهور وكلها بطاقات صحيحة

اللياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة خاصة فى عنصر التحمل العام ويجب أن يطور أداؤه فى عنصر السرعة القصوى فى الهجوم المعاكس.

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين طبقا للقانون ومساعدة فى احتساب المخالفات القريبة

ال VAR: لاتوجد حالات تستحق تدخل ال VAR