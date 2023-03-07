شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل إلى استاد برج العرب لمواجهة الترجى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى استاد برج العرب بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الترجى التونسي المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

واستبعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محمود حمدى الونش مدافع الأبيض من مباراة الفريق أمام الترجى التونسى المقرر لها بعد قليل على استاد برج بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الترجي التونسي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الزمالك كل من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.،خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وناصر منسي.

ويعتلى الترجي التونسى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، ويليه المريخ السوداني وصيفًا بـ4 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، والزمالك فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.



الونش



بلحاج



دونجا



روقا



فيريرا



محمد عبد الغنى



محمود شبانة



مصطفى شلبى



ناصر منسى