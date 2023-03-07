شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: سعداء بالفوز على المقاولون قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على المقاولون العرب، خاصة أنه جاء في توقيت مناسب قبل السفر إلى جنوب إفريقيا ومواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الجهاز الفني كان يعلم أن المواجهة صعبة، وأن الفريق بدأ بشكل جيد وسجل هدفين، ولكن المنافس نجح في العودة وتقليص الفارق، وكان من المهم أن يخرج الفريق من المباراة بالفوز.

وأوضح: كنا بحاجة إلى الفوز قبل المباراة القادمة، واضطررنا إلى لعب الكرات الطولية، وأنه قام باستبدال مروان عطية بعد أن فضل تغييره لرغبته في عدم التسرع خلال الاستحواذ على الكرة.

أضاف كولر أن استقبال أهداف أمر طبيعي في كرة القدم، وأن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على علاج الأخطاء التي تعتبر جزءًا من اللعبة، وأنه من الوارد أن يتأثر اللاعبون بالتفكير في المواجهة القادمة في دوري الأبطال.

وعن الدفع برامي ربيعة أكد أنه كان يفضل التأمين الدفاعي، لمواجهة تحسن الأداء الهجومي لفريق المقاولون، وأنه سوف ينتظر للوقوف على حالة المصابين خلال المران القادم للفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، وعزز صدارته لبطولة الدوري برصيد 44 نقطة.