شكرا لقرائتكم خبر عن قندوسى: الفوز على المقاولون دفعة كبيرة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب، في بطولة الدوري الممتاز، لافتًا إلى أن هناك معنويات مرتفعة بين اللاعبين قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

أوضح أن الفريق يسيطر بخطوات واثقة في مشواره ببطولة الدوري، وأن تعزيز الصدارة كان مهمًّا للغاية وتوسيع الفارق مع المنافسين في البطولة.

أشار إلى أنه لم يحتج إلى وقت كبير للانسجام، وذلك بفضل الروح الإيجابية بين اللاعبين، وأنه يعتز باللعب وسط هذه المجموعة المميزة داخل الفريق.

أضاف: حصلنا على دفعة معنوية كبيرة قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، ونعلم جيدًا صعوبة المهمة، وسوف نلعب من أجل الفوز واستكمال المنافسة على التأهل.

حرص قندوسي على توجيه الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها المستمر للاعبين، مؤكدًا أنهم الدافع الأكبر وأن مساندتهم تمنح دوافع كبيرة للفريق بشكل عام.