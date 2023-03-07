شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخاطب ميتلاند الدنماركى للحصول على رعاية إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أرسل مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل خطاباً رسمياً لنادى ميتلاند الدنماركى للحصول على نسبة من رعاية أمام عاشور لاعب المحلة الأسبق.
و يستحق نادي غزل المحلة الحصول على 5 % من قيمة انتقال إمام عاشور من نادى الزمالك الى ميتلاند الدنماركى حيث تقرر تقسيم النسبة على الأندية التي لعب لها عاشور خلال الـ10 سنوات بحسب المدة التي لعب لها اللاعب في تلك الفترة .
وقرر مجلس إدارة غزل المحلة تفويض المستشار نصر عزام المحامي الدولي لدى المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم لمتابعة الخطاب والحصول على نسبة غزل المحلة في رعاية اللاعب منذ النشأة حيث تم استخراج أوراق رسمية من منطقة الغربية لكرة القدم بتواجد اللاعب في مرحلة الناشئين بغزل المحلة لمدة 10 سنوات .
منح عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة اللاعبين راحة سلبيه لمدة 48 ساعة قبل العودة الى التدريبات الجماعية بعد غد ، الخميس ، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.
ويستضيف غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندري ضمن الجولة الثانية والعشرون من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءاً .