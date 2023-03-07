شكرا لقرائتكم خبر عن رد ناري من مولر على كيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام توماس مولر قائد بايرن ميونيخ، بالرد على كيليان مبابي، قبل مواجهة باريس سان جيرمان أمام نظيره بايرن ميونيخ.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث مولر خلال المؤتمر الصحفي: يمكن للجميع تقييم ذلك بأنفسهم، لقد فزنا في مباراة الذهاب 1-0، وأعتقد أن هذه ميزة، لكن التأخربهدف واحد يمكن أن يتم تعويضه دائمًا في كرة القدم، أنا أتفهم رأيه لديه الكثير من الثقة بالنفس.

وتابع عن لاعبه المفضل في باريس سان جيرمان: هذا سؤال سهل، كيليان مبابي بالتأكيد، لديه إمكانيات متفجرة مع قرارات صحيحة في منطقة الجزاء، العالم بأسره يستمتع بمشاهدته، ولكن غدًا سنحاول إزعاجه، إذا كانت خطتنا تعمل، لن يكون لديه الكثير من المرح.

وأردف: أنا واثق جدًا من قدرتنا على تقديم جودتنا على أرض الملعب، لدينا خطة واضحة، في مثل هذه المباريات الكبرى، تحتاج أيضًا إلى القليل من الحظ، ستكون معركة، لكن هذا الملعب والتجارب التي مررنا بها هنا إيجابية في الغالب.

وأتم عن سجله في المباريات ضد ميسي: أعرف الإحصائيات، في السنوات القليلة الماضية، لعبنا دائمًا ضد برشلونة، وعادة ما كان الأمر جيدًا بالنسبة لنا، الإحصائيات في الماضي، لذلك لن أقرأها أيضًا، نشعر بأننا مستعدون جيدًا.