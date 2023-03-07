الامارات | الوصل يحجز موعداً مع العين في الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ الوصل الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بفوزه على مضيفه بني ياس بهدفين نظيفين، اليوم الثلاثاء، في ملعب «الشامخة» ليضرب موعداً مع العين في المربع الذهبي.

واستحق الوصل التأهل بفضل سيطرتهم الإيجابية على مجريات المباراة، إذ كانت هجماتهم الأخطر مقارنة بأصحاب الأرض كما أنهم خاضوا اللقاء بهدوء وتوازن ما بين الدفاع والهجوم وهو ما مكنهم من تفادي مفاجأة «السماوي».

وقص توماس شانكلاي شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 36 بعد أن كسر مصيدة التسلل ووجد نفسه في مواجهة الحارس فهد الظنحاني ووضع الكرة بكل سهولة في الشباك معطيا بذلك فريقه فرصة لالتقاط الأنفاس قليلا بعد المجهود الكبير الذي قدموه في سبيل تسجيل هدف التقدم.

ومع انطلاقة الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49، أحرز «الإمبراطور» الهدف الثاني بواسطة لاعبه فيليبي جوتيريز من تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، وتحول اداء الفريق بعدها للجانب الدفاعي بصورة واضحة مع الاعتماد علي الهجمات المرتدة إلى حين اطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الوصل بهدفين نظيفين وتأهله لنصف النهائي.