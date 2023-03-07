الامارات | دوري أبطال إفريقيا: الهلال السوداني يجدد فوزه على كوتون سبور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد الهلال السوداني تفوقه على كوتون سبور الكاميروني 2-صفر الثلاثاء على ملعب «الجوهرة الزرقاء» في أم درمان، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

ورفع «سيّد البلد» رصيده الى 9 نقاط في صدارة المجموعة موقتاً بانتظار استكمال مباريات الجولة بلقاء ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي (7 نقاط) والأهلي المصري الثالث (4 نقاط) السبت، فيما بقي كوتون سبور في ذيل الترتيب بلا رصيد.

وشدد الهلال الضغط على الأهلي، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة (10 مرات)، قبل مواجهته الصعبة ضد صنداونز في بريتورياً، إذ سيكون محكوماً بالفوز للحفاظ على حظوظه في نيل إحدى بطاقتي الدور ربع النهائي.

وقدّم فريق المدرب الكونغولي الديموقراطي فلوران إيبينغيه عرضاً قوياً في الشوط الأول، إذ سيطر على نحو شبه مطلق، إلا أن تهديده لمرمى الضيوف افتقد الى الدقة في إنهاء الهجمات، فيما اعتمد الفريق الكاميروني على المرتدات وتألق الحارس السوداني الدولي علي أبو عشرين أمام تسديدة ابراهيم أبا من ركلة حرة مباشرة (41).

وبعد دقيقتين، إفتتح الغاني ديفيد أبانغا التسجيل للهلال من تسديدة قوية اثر هجمة سريعة قادها محمد عبد الرحمن «غربال» (43).

وساهمت تغييرات المدرب أبو بكر سليمانو في تحسين مستوى فريقه الذي تخلى عن حذره وهاجم المرمى السوداني بضراوة، وأنقذ أبو عشرين تسديدة صاروخية أطلقها عبد الرحمن دامان (57)، كما تألق الحارس السوداني أمام رأسية إبراهيم أبا (68).

واحتسب الحكم المغربي رضوان جيد ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 82 اثر تعرض البديل جون روبيا للإعاقة من باسبون واسو، انبرى لها ماكابي ليليبو من الكونغو الديمقراطية وسجلها بنجاح رافعاً رصيده الى خمسة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.