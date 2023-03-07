ترتيب مجموعة الأهلي في أبطال إفريقيا.. بعد فوز الهلال السوداني على القطن الكاميروني

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الهلال السوداني، فوزا مستحقا على نظيره القطن الكاميروني، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

سجل دافيد أبانجا هدف التقدم لصالح الهلال السودانى فى الدقيقة 41 من زمن المباراة، ثم أضاف ماكابي ليليبو الهدف الثانى في الدقيقة 82 عن طريق ضربة جزاء

بهذه النتيجة، تصدر الهلال ترتيب المجموعة الثانية بشكل مؤقت برصيد 9 نقاط، متفوقا على صن داونز الوصيف برصيد 7 نقاط مع مباراة أقل للفريق الجنوب إفريقي.

بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل القطن الكاميرونى ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويواجه الأهلي، صن داونز، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة ذاتها.