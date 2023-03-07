شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: هدفا ابعاد حرس الحدود عن دائرة الهبوط تدريجيًا ونثق فى إمكانياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود أن فريقه يملك كل مقومات البقاء في الدوري الممتاز، موضحا أنه يثق في قدرات اللاعبين وخبراتهم رغم المعاناة في الأسابيع الأخيرة، بعدما توقف رصيد الانتصارات عند 3 مباريات فقط هذا الموسم.

وقال أيوب في تصريحات صحفية، أن الفريق كان يستحق الفوز أمام سيراميكا في المباراة الأخيرة بعدما احرز هدفا مؤكدا بشهادة كل الخبراء موضحا أن فريقه يكافح ويجاهد من آجل تحقيق مراده بالابتعاد تدريجيا على منطقة الهبوط.

وأوضح المدير الفني للحرس أنه لا يطالب إلا بتحقيق العدالة والحصول على حق فريقه فقط، مشيرًا الى ان الهدف الذي تم تسجيله في لقاء فريقه الأخير أمام سيراميكا قبل إلغاءه بداعي التسلل، واضح ولا يستحق كل هذا الجدل لاسيما في وجود تقنيه الفار.

وأشار أيوب إلي أنه فريقه تحمل أخطاء كثيرة خلال المباريات السابقة والوضع الراهن لوضع الحرس لا يحتمل تكرار مثل هذه الاخطاء رغم اعترافه ان هذه الاخطاء واردة.

وأضاف ان فريقه يقدم مستويات رائعة وحصوله اليوم على نقاط المباراة كان سيضع الفريق في منطقة جيده.