شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلى يحافظ على التقدم أمام المقاولون بهدف معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والمقاولون العرب بإستاد السلام في الدوري الممتاز وتُشير النتيجة إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف.

بدأت المباراة بهجوم مبكر من جانب الأهلي وأحتسب محمد الحنفي حكم المباراة ضربة جزاء للأهلي بعدما قام عمر فايد مدافع المقاولون بعرقلة طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء ذئاب الجبل ويسجل منها على معلول هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثانية.

بعد الهدف واصل الأهلي الأداء بشكل قوية كما نشط أداء المقاولون وتعرض عبد الرحمن جبنة لإصابة تسببت في أيقاف اللعب قليلاً قبل إستكماله عقب علاج اللاعب .

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، مروان عطية، علي معلول، محمد هاني، بيرسي تاو ، أحمد القندوسي ، طاهر محمد طاهر وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء في الأهلي أمام المقاولون العرب كلاً من: علي لطفي ـ رامي ربيعة ـ محمود كهربا ـ برونو سافيوـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ رأفت خليل ـ أحمد نبيل كوكا ـ محمد أشرف.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب الذي أعلنه شوقي غريب المدير الفني ، كلاً من : محمود ابوالسعود ، أحمد شيمي ،محمد مجلي ، عبد الرحمن جنبة ، أحمد علاء ، فاروق نور الدين ، جوزيف أوشايا ، لويس إدور ، جون أوكلي، عمر فايد ، أحمد عاطف أوكا.

بدأ الأهلي

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثمانى مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 17 هدف.

ويدير مواجهة الأهلي والمقاولون الحكم محمد الحنفي، ويعاونه "أحمد صلاح وأحمد رشدي، وأحمد حمدي حكما رابعا، محمد الصباحي حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو".

يحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.