شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يحصد جائزة رجل مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلى جهوده أمام المقاولون العرب، بالفوز بجائزة رجل المباراة التى حسمها فريقه بهدفين مقابل هدف، وذلك وفقا لاختيار رابطة الأندية المحترفة.

وحصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 44 نقطة ويؤمن تصدره لقمة الدوري، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة يبقي بهم في المركز السادس، ونجح الأهلي خلال المباراة في "ترويض" ذئاب الجبل وخطف النقاط الثلاثة رغم قوة الأداء من جانب المقاولون.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، حمدى فتحى ، مروان عطية، على معلول، محمد هانى، بيرسى تاو، أحمد القندوسى، طاهر محمد طاهر وشادى حسين.