شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى وشواط والوحش على رأس قائمة الإسماعيلى لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق كرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل عن قائمة اللاعبين لمباراة فاركو والمقرر إقامتها غدا الأربعاء على ملعب ستاد الإسماعيلية فى تمام الساعة السادسة فى إطار مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدورى المصرى الممتاز. وتشمل قائمة اللاعبين فى الاسماعيلى كلا من : محمد فوزى - محمد كوكو - أحمد عادل عبد المنعم - باهر المحمدى - محمد نصر - إياد العسقلانى - عصام صبحى - محمد دسوقى - حمدى النقاز - أحمد محسن - عمر الوحش - عماد حمدى - محمد مخلوف - محمد حسن - كريم الديب - صالح جمعه - أحمد مدبولى - عمر الساعى - عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى - ياو أونور - فراس شواط.