شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس التدريب الأخير لبيراميدز قبل مواجهة أسكو كارا التوجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته في العاصمة التوجولية لومي، استعدادا لمواجهة أسكو كارا في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا التوجولي في السادسة من مساء الأربعاء، بملعب استاد كيجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

وخاض الفريق مرانا استمر لمدة ساعة واحدة على ملعب المباراة، طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، ركز خلاله المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو على تجربة خطة اللعب والتعرف على أرضية ملعب المباراة.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة التركيز خاصة وأن اللقاء يقام في أجواء حارة ورطوبة مرتفعة، والمنافس لديه الرغبة في تحقيق الفوز، ولابد من التعامل بحذر مع مواجهة الأربعاء بهدف تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط جديدة.