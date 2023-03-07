شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح: باستور يبدأ مهمته مع منتخب اليد أول يوليو وتفاصيل أخيرة تفصلنا عن الإعلان الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد أن الإسباني خوان كارلوس باستور لم يوقع حتى الآن على العقود الرسمية لتدريب منتخب مصر لكرة اليد.

وقال صلاح في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "نحن الآن في مرحلة المفاوضات النهائية، عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد سافر إلى إسبانيا قبل أيام واجتمع مع باستور، تم الاتفاق على العديد من الأمور وتتبقى تفاصيل أخيرة قبل إعلان التعاقد الرسمي، نتمنى أن تسير الأمور كما خططنا لها لنعلن عن التعاقد الرسمي نهاية الأسبوع الجاري".

وأوضح: "باستور مرتبط حاليا بتعاقد مع نادي بيك زيجيد المجري ينتهي 30 يونيو المقبل، وإذا سارت الأمور في طريقها سيتولى باستور تدريب منتخب مصر بداية من أول يوليو من العام الجاري حتى نهاية أولمبياد باريس 2024"، المدرب سيكون متفرغا تماما لمنتخب مصر ليتابع كافة التفاصيل في الدوري ومنتخبات الشباب والناشئين".

وأضاف: "كنا حريصين في الاتحاد المصري على اختيار مدرب من الصف الأول لتحقيق طموحات كرة اليد المصرية وجمهور مصر المتطلع لتحقيق ميدالية أولمبية وعالمية".

وأشار إلى أن باستور يعرف كافة التفاصيل عن كرة اليد المصرية ولاعبي المنتخب الوطني وكذلك متابع جيد للاعبي منتخبي الناشئين والشباب.