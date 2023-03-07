شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يرتدي الزى الأحمر الكامل فى مواجهة الجيش الملكى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني لمباراة، فيوتشر والجيش الملكي بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وتقرر أن يرتدي فيوتشر غداً الطاقم الاحمر كاملاً أمام فريق الجيش الملكي في رابع مباريات المجموعات علي استاد السلام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، في تصريحات لـ الخليج 365، عن موقف مصابي الفريق قبل مواجهة الجيش الملكي بالكونفدرالية والمقرر لها الاربعاء المقبل، وأكد السقا أن كل من، سعد سمير ومروان محسن وعمر السعيد، أصبحوا جاهزين للقاء المرتقب فيما يستمر غياب حاجي باري على خلفية إصابته السابقة.

يتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.