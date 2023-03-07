الأهلى "يروّض" ذئاب الجبل بثنائية ويحافظ على قمة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 44 نقطة ويؤمن تصدره لقمة الدوري، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة يبقي بهم في المركز السادس، ونجح الأهلي خلال المباراة في "ترويض" ذئاب الجبل وخطف النقاط الثلاثة رغم قوة الأداء من جانب المقاولون.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشنأوى ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، حمدى فتحى ، مروان عطية ، على معلول ، محمد هانى ، بيرسى تأو ، أحمد القندوسى ، طاهر محمد طاهر وشادى حسين.