الأهلى "يروّض" ذئاب الجبل بثنائية ويحافظ على قمة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 44 نقطة ويؤمن تصدره لقمة الدوري، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة يبقي بهم في المركز السادس، ونجح الأهلي خلال المباراة في "ترويض" ذئاب الجبل وخطف النقاط الثلاثة رغم قوة الأداء من جانب المقاولون.
خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشنأوى ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، حمدى فتحى ، مروان عطية ، على معلول ، محمد هانى ، بيرسى تأو ، أحمد القندوسى ، طاهر محمد طاهر وشادى حسين.
فيما ضم تشكيل المقأولون العرب الذى أعلنه شوقى غريب المدير ألفنى ، كلاً من: محمود ابوالسعود ، أحمد شيمى ،محمد مجلى ، عبد الرحمن جنبة ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين ، جوزيف أوشايا ، لويس إدور ، جون أوكلي، عمر فايد ، أحمد عاطف أوكا.الشوط الأول
بدأت المباراة بهجوم مبكر من جانب الأهلى وأحتسب محمد الحنفى حكم المباراة ضربة جزاء للأهلى بعدما قام عمر فايد مدافع المقأولون بعرقلة طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء ذئاب الجبل ويسجل منها على معلول هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة الثانية.
بعد الهدف واصل الأهلى الأداء بشكل قوية كما نشط أداء المقأولون وتعرض عبد الرحمن جبنة لإصابة تسببت فى أيقاف اللعب قليلاً قبل إستكماله عقب علاج اللاعب .
وتعرض محمد الشنأوى لأكثر من إختبار قوى تعامل معه بشكل جيد بعدما سدد جبنة وأوكلى أكثر من كرة قوية ، قبل أن ينطلق محمد هانى بهجمة قوية من ناحية اليمين ومرر كرة عرضية أرتطمت بقدم فاروقا نور الدين لاعب المقأولون لتسكن شباك شباك المقأولون مُعلناً الهدف الثانى للأهلى من "نيران صديقة".
عقب الهدف الثانى ، زادت الإثارة فى أرض الملعب من جانب ألفريقين ، فقد ضغط الاهلى كما هاجم المقأولون وأسفر هجوم الأخير عن هدف لذئاب الجبل فى الدقيقة 43 سجله جون أوكلى من عرضية مُتقنة فشل دفاع الأهلى وحارسه الشنأوى فى التعامل معها ليودعها أوكلى فى الشباك الحمراء ، بعدها ينحصر اللعب وسط الملعب ويتعرض محمد عبد المنعم لإصابة يغادر على أثرها الملعب ، ثم ينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدفين لهدف.
، ويخوض الأهلى مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشنأوى ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، حمدى فتحى ، مروان عطية ، على معلول ، محمد هانى ، بيرسى تأو ، أحمد القندوسى ، طاهر محمد طاهر وشادى حسين.
ويجلس على مقاعد البدلاء فى الأهلى أمام المقأولون العرب كلاً من: على لطفى ـ رامى ربيعة ـ محمود كهربا ـ برونو سافيوـ أليو ديانج ـ محمد مجدى أفشة ـ رأفت خليل ـ أحمد نبيل كوكا ـ محمد أشرف.
فيما يضم تشكيل المقأولون العرب الذى أعلنه شوقى غريب المدير ألفنى ، كلاً من: محمود ابوالسعود ، أحمد شيمى ،محمد مجلى ، عبد الرحمن جنبة ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين ، جوزيف أوشايا ، لويس إدور ، جون أوكلي، عمر فايد ، أحمد عاطف أوكا.الشوط الثاني
انطلق الشوط الثانى بتغيير أهلأوى حيث دفع السويسرى مارسيل كولر المدير ألفنى للأهلى بالمإلى آليو ديانج بدلاً من مروان عطية ، وشهدت أول 15 دقيقة من هذا الشوط تراجع فى أدجاء الأهلى وتفوق للاعبى المقأولون العرب.
وسقط أوشايا على الأرض نتيجة الصدام مع طاهر محمد طاهر ، وخرج القندوسى وشارك أفشة بدلاً منه كما شارك رأفت خليل بدلاً منن شادى حسين فى الدقيقة 66.
التراجع الأهلأوى أستمر بشكل غريب فيما تفوق لاعبى المقأولون العرب مًُستغلين هذا التراجع، ودفع كولر بمحمد أشرف بدلاً من طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 76 ، ونال حمدى فتحى بطاقة صفراء للخشونة مع عبد الرحمن جبنة كما أشهر الحنفي بطاقة صفراء لأحمد علاء لاعب المقاولون.
شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء هجوم متواصل من الفريقين ، فقد أهدر بيرسي تاو وأفشة أكثر من فرصة خطرة كما أنقذ محمد الشناوي عدة فرص للمقاولون ، ونال محمد اشرف بطاقة صفراء للخشونة ، ثم نال رأفت خليل بطاقة صفراء للخشونة أيضاً بعدها ينتهي اللقاء بفوز صعب للأهلي بهدفين لهدف.