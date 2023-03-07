شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك أمام الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى لقاء الفرصة الأخيرة للقلعة البيضاء للمنافسة على الصعود لدور الثمانية للبطولة.

ويدخل الزمالك اللقاء وفى جعبته نقطة وحيدة من ثلاث مباريات، تعادل فيها مع المريخ السودانى سلبيا، بينما خسر مباراته الأولى باستاد القاهرة أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل، بينما خسر آخر مبارياته أمام الترجى التونسى بإستاد رادس بهدفين نظيفين، بينما يحتل الأخير صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما اقترب بشدة من التأهل ويتبقى له نقطة وحيدة لضمان التأهل بشكل رسمى من ثلاث جولات.



الزمالك

بشكلٍ عام تعتبر مباراة الزمالك والترجي "كلاسيكو" بالنسبة لكرة القدم العربية والأفريقية، بما يمتلكه الفريقان من تاريخ كبير وعريض، ومواجهات لطالما كانت مثيرة على كافة الأصعدة.

ويمتد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية إلى 42 مباراة، بواقع 32 مواجهة على الصعيد الأفريقى و10 مواجهات على صعيد البطولات العربية، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق 18 انتصاراً، فيما خسر 16 مباراة، وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.

وسجل مهاجمو الزمالك 54 هدفاً فى شباك الأندية التونسية، بينما استقبلت الشباك البيضاء 53 هدفاً.

ويعد فريق الصفاقسى التونسى وفريق الترجى التونسى أكثر الأندية التونسية مواجهة للزمالك، حيث التقى الفارس الأبيض مع الترجى في 14 لقاء ومع الصفاقسى في 12 مباراة، فيما واجه الفارس الأبيض منافسه النجم الساحلى في 8 مباريات ، والأفريقى التونسى في 6 مباريات، والبنزرتى في مباراتين فقط.

ويعد عبد الحليم على هو هداف الزمالك أمام الأندية التونسية برصيد 5 أهداف، وافتتح الفارس الأبيض مواجهاته أمام أندية تونس بمواجهة الصفاقسى في 1984 وفاز بطل مصر بثلاثية دون رد، بينما كانت المواجهة الأخيرة أمام الترجى وخسر الفارس الأبيض بهدفين دون رد في النسخة الحالية لدور المجموعات بدوري الابطال.